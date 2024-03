La partita di scacchi più assurda di sempre

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cosa c’entrano un regime dittatoriale, l’ipnosi, la magia nera, alcuni santoni omicidi e un vasetto di yogurt con il gioco degli? Potrebbe sembrare la trama di un film o di una serie tv, magari ancora più estrema de La Regina degli, ma neglidel secolo scorso – come ben sa chi conosce la turbolenta vicenda umana e sportiva di Bobby Fischer – l’immaginazione superava spesso e volentieri la realtà, e tutti questi elementi convergono davvero sul palco più importante, quello della finale del Campionato Mondiale del 1978 – celebre non tanto per la qualità del gioco espresso dai due contendenti, Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi, quanto per essere stata una delle sfide più controverse, “sporche” e semplicemente bizzarre di. Il quadro politico a dir poco frizzante di quegli anni, tanto per ...

Per le dimensioni assunte, lo si può ormai definire “lo scandalo di Samarcanda”. In Uzbekistan, infatti, i Mondiali blitz di Scacchi 2023, al via oggi e al ... (oasport)

Juve e Inter si preparano per il derby d’Italia, che secondo un ex bianconero sarà una partita a scacchi, dunque una partita non consacrata allo ... (ilveggente)

L’Armenia compie un passo verso l’Occidente e lontano dalla Russia, anche se non ha intenzione di chiedere l’adesione alla Nato, così come fatto dall’Ucraina, ... (formiche)

Scacco matto a scuola: il Respighi ospita il campionato provinciale di medie e superiori: Scacco matto a scuola: nelle aule del Liceo Respighi, per la prima volta, la Federazione scacchistica Italiana-Delegazione Provinciale di Piacenza, in ...piacenzasera

San Benedetto, successo per le lezioni e partite libere di scacchi: Ascoli-Reggiana 0-0, voci Satalino (“Non è mai facile entrare a freddo”) e Melegoni (“Ottima gara, un po' di sfortuna”) Successo di partecipanti, in particolare bambini e ragazzi, per le lezioni e ...picenotime

Grande partecipazione a San Benedetto per le lezioni e le partite libere di scacchi: Successo di partecipanti, in particolare bambini e ragazzi, per le lezioni e partite libere di scacchi che si sono svolte presso il Centro commerciale PortoGrande. Sono state più di 50 le persone di ...ascolinotizie