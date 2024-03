La nuova certificazione informatica basata sul DigCompEdu | EIPASS e OrizzonteScuola Iscriviti all’evento DIDACTA

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un viaggio che parte dalle competenze digitali richieste dall’Europa nel, accompagnando docenti e formatori verso un percorso che permetta loro di acquisirle e certificarle. L’evento formativo si terrà il 22 Marzo 2024, dalle ore 10.30 alle ore 11.20 presso la sala Eventi E1 – Spadolini Inferiore della FieraFirenze 2024 Clicca qui per L'articolo .

Siamo tutti in attesa di conoscere la data di uscita del Samsung Galaxy S24, visto che l’ufficialità dell’appuntamento per la presentazione manca ancora ... (optimagazine)

Marsala. Il “Master of Wine” Pietro Russo: “Mi sento ambasciatore del vino siciliano nel mondo”: “Fiero, orgoglioso ma anche con un nuovo senso di responsabilità per questa carica così importante”. Pietro Russo, enologo marsalese, ha ottenuto il riconoscimento di "Master of Wine", la ...tp24

CU 2024 Autonomi: arriva la proroga ufficiale al 31 ottobre: Per inviare la Cu 2024 dei lavoratori autonomi ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2024. Ma l’Agenzia delle Entrate sollecita l’invio entro il 18 marzo.quifinanza

Opel Corsa 1.2 Design & Tech nuova a Salerno: DEK:[7600346] - KM CERTIFICATI - Check-up completo e dettagliato del veicolo ... BATTIPAGLIA Visita il nostro sito grupponoviello.it e scopri il nostro stock di auto nuove, km0 e usate!automoto