LA NOVITA’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Apre un nuovo bar-caffetteria per gli studenti che frequentano il Dipartimento di Economia e Management in Via Cosimo Ridolfi. Gli universitari potranno accedere al punto ristoro alle stesse tariffe in vigore in tutte le mense a gestione diretta e indiretta del DSU Toscana con la gratuità applicata ai vincitori di borsa di studio. Il servizio consente di affrontare la giornata con una ricca colazione, un buon caffè e tante altre soluzioni per qualsiasi momento della pausa. Un servizio mensa con un menù pizza e l’asporto di pasti refrigerati per una veloce consumazione composti da una varietà di primi, secondi e contorni caldi, piadine, piatti freddi, prodotti da pizzeria, insalatone con scelte vegetariane/100% vegetali, gluten-free. Il Bar/Caffetteria è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18. Il servizio mensa sarà fruibile dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 mentre ...