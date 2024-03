La musica italiana all'estero vale 26 milioni di euro. Boom per Sanremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2024 – Forte crescita dellaall'estero. Più di 26dii ricavi dall'export dellanel 2023, per un totale di entrate da royalties che segna +20% rispetto al 2022: sono i dati Deloitte per FIMI che fotografano un altro anno di grandi successi della. Angelina Mango with the trophy after winning theItalian Song Festival at the Ariston theatre during the 74thItalian Song Festival,, Italy, 10 February 2024. The music festival will run from 06 to 10 February 2024. ANSA/ETTORE FERRARI LaI risultati del 2023 celebrano un ...