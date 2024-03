La modella cade in passerella e chiude la sfilata scalza tra gli applausi del pubblico | “Che momento fantastico”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Paris Fashion Week che si è appena conclusa ha registrato un numero record di cadute delle modelle in. Durante le sfilate che hanno visto protagonisti brand come Chanel, Valentino, Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Stella McCartney, ecc., si sono verificati diversi episodi di inciampo. Uno di questi, avvenuto durante ladel giovane stilista tedesco Lutz Huelle: unaintenta a sfilare su tacchi vertiginosi, ha perso l’equilibrio ed è caduta, regalando undi spontaneità che ha strappato un rincuorante applauso da parte dei presenti. La, con coraggio e compostezza, si è subito rialzata e ha concluso laa piedi scalzi, trasformando un potenziale imbarazzo in undi trionfo accolto dall’ovazione generale. Ad ...

