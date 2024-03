La minaccia di Putin e la necessità di pensare l’impensabile

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È ancor lungi da spegnersi la eco delle parole che Vladimirpronunciò il 29 febbraio nel suo discorso alla Russia. Senza aggiungere nulla a vecchie argomentazioni, l’autocrate democratico del Cremlino, parlando dell’Occidente, disse: Ha iniziato a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina. Ricordiamo il destino di coloro che in passato hanno inviato i loro contingenti nel territorio del nostro Paese. (…) tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alladi un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà (…) Comprendiamo che l’Occidente sta cercando di trascinarci in una corsa agli armamenti, logorandoci e ripetendo il trucco a cui riuscirono negli anni ’80 con l’Unione Sovietica. La guerra necessaria Beh, cosa ha detto di strano ...