La maxi famiglia Analisi | visite e lacrime | Un tempo infinito prima di restare incinta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Linda Meoni PISTOIA Mentre siamo al telefono oltre alla voce di lei che racconta, solo il "lallare" di Fiamma, la piccina di casa nata a ottobre 2023. I ‘trixi’, così babbo e mamma chiamano i gemelli – Celeste, Elvis e Miguel, un anno e mezzo – dormono sereni. A giocare in un’altra stanza c’è Sol, quattro anni. Un silenzio che a pensarci sembra surreale se, contando bene, il numero dei figli in casa Calilli-Surraco è davvero come sembra: cinque. Età, da zero a quattro anni. Le giornate sono tutte da inventare, maancora da vivere perché ognuno di questi figli, ciascuno per un motivo diverso, è nient’altro che un dono. Piccoli, meravigliosi miracoli. Regista di questa impresa insieme al marito Juan Surraco è Veronica Calilli, 36 anni (su Instagram: veronicalilli ). Per loro, più di dieci anni fa una sentenza che può fare molto male: "Non avrete figli". ...