La Marotta League è un’accusa di chi prova a sminuire il +15 dell’Inter Gazzetta

E pensare che la chiamavano Marotta League … Invece, ieri sera, Di Bello ha ristabilito una per tutte la verità : esistono le categorie. CATEGORIE ? Ora come si ... (inter-news)

2024-03-02 10:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Una serata nera. Non per la Lazio, che perde e praticamente ... (justcalcio)