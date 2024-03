“La lunga vita di Marianna Ucrìa“ al Don Bosco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dalla letteratura al palcoscenico con il nuovo appuntamento della stagione del Teatro Don: questa sera alle 20.45 va in scena “Ladi“ dal romanzo storico di Dacia Maraini con protagonisti Raffaella Azim e Francesca Conte, per la regia di Daniela Ardini. Fin dalle sue prime pagine il romanzo di Dacia Maraini, vincitore nel 1990 del Premio Campiello, immerge il lettore nel clima cupo e pieno di contraddizioni della Sicilia del Settecento. Mentre in Europa trionfa il Secolo dei Lumi, a Palermo, in un tempo scandito da impiccagioni, autodafé, matrimoni d’interesse e monacazioni, si consuma la vicenda di, della nobile famiglia degli: costretta ad andare in sposa a soli tredici anni a suo zio, investita “con rimproveri e ...