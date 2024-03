La legge dell’Alabama per proteggere la fecondazione in vitro riaprirà le cliniche ma limiterà i diritti dei pazienti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La nuovasullinin Alabama Mercoledì la legislaturadovrebbe approvare una legislazione che consentirà alleper la fertilità nello stato di riaprire senza lo spettro di cause legali paralizzanti. Ma il provvedimento non affronta la questione legale che ha portato alla chiusura delle: se gli embrioni congelati hanno lo status giuridico di esseri umani. La Corte Supremaha stabilito che gli embrioni congelati devono essere considerati persone, portando a un dibattito nazionale tempestoso. Sfide e limitazioni della nuovaAnche se la misura porterà sollievo aiaffetti da infertilità,la L'articolo proviene da News Nosh.

