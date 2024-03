La grande occasione di Scamacca e Musso | titolari a Lisbona per cancellare i giorni difficili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Portogallo). Unaper chi, negli ultimi tempi, di occasioni ne ha avute poche. Oppure, se le ha avute, non sempre se le è giocate nella giusta maniera. Juannon vede il campo dal 3 gennaio, match di Coppa Italia contro il Sassuolo: da lì in avanti tra i pali ci è sempre andato Carnesecchi. Ma all’Alvalade ci sarà l’avvicendamento, garantito da Gasperini. Ed è possibile che ci sia anche in attacco. Perchè, dopo quasi un mese, il nome di Gianlucatornerà ad esssere tra idell’Atalanta: contro lo Sporting il numero 90 dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto, cosa che non gli capita dalla trasferta di Marassi contro il Genoa dell’11 febbraio. In quell’l’attaccante nerazzurro (che era un ex) non riuscì a trovare ...