La grande attesa Coach Giuliani e Rinaldi | Siamo iper concentrati»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Che bello essere nei playoff, è il momento che tutti aspettano, pubblico, addetti ai lavori, giocatori, allenatori". Albertoè pronto al momento topico della stagione, e a un match, il primo della serie con Trento, che potrebbe essere decisivo: "Mi piace questo momento perché non bisogna sbagliare niente, quindi si deve essere. Come ci arriva Modena? In crescendo, ma dobbiamo sempre guardare la nostra metà del campo: alcune cose sono migliorate e ora è il momento di farle vedere con più continuità". Cambia qualcosa col palleggiatore titolare avversario infortunato? "Bisognerebbe chiedere a Trento cosa cambia senza Sbertoli, per noi non cambia nulla perché il parco attaccanti dell’Itas rimane uguale. Sono i favoriti di questa serie, parla la classifica. Noi andremo in campo per fare il meglio che ...