La Gazzetta definisce Calzona “un’intuizione illuminata di De Laurentiis” Finalmente Dopo due errori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Napoli e i suoi tifosi hanno vissuto mesi di angoscia, di prestazioni sotto tono e di incertezza dovuta alla inspiegabile posizione in classifica per la squadra campione d’Italia. Il presidente Deha più volte ammesso i suoi, soprattuto nella scelta di Rudi Garcia come sostituto di Spalletti, anche se lui ha preferito dire di essere stato troppo buono nell’accontentare Luciano e lasciarlo andare via.Garcia si è passati a Mazzarri, altra scelta del presidente che ha rivoluto un vecchio amico in panchina convinto che potesse risollevare la squadra. Altro errore. Ora la musica è cambiata. Il Napoli ha ritrovato il suo gioco e la sua brillantezza, ne sono segno tangibile le due vittorie contro il Sassuolo e la Juventus. L’artefice di tutto ciò è senza dubbio Francesco, arrivato sulla ...