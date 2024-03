(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laladi see deiè uno deipiùda, per ledile, seda unadleunin. Peril ...

C’è un documento che demolisce la ricostruzione ufficiale pubblicata su richiesta della Consob (dopo gli articoli del Fatto) in merito all’aumento di capitale ... (ilfattoquotidiano)

Arezzo , 29 febbraio 2024 – In fuga verso il Paese d'origine con la figlia di quattro anni , una donna straniera e' stata individuata dai carabinieri dopo ... (lanazione)

lavorare meno , lavorare tutti. Un ingiallito slogan sindacale del secolo scorso è diventato oggi un mantra per gli italiani. Lo conferma il Rapporto ... (quotidiano)

Truffatore in fuga arrestato nel Parmense. Preso grazie alle segnalazioni della vittima: Un truffatore specializzato in frodi agli anziani è stato arrestato a Pontevico dopo aver ingannato una donna con la falsa storia dell'arresto del figlio. La vittima è riuscita a fornire dettagli cruc ...ilgiorno

Bremer Grande e grosso, ma Osimhen lo scippa ogni volta | Clamoroso Giuntoli: fatto fuori alla prima offerta: Il sogno di poter competere fino alla fine con l’Inter per lo scudetto è svanito in modo forse fin troppo repentino per la Juventus. Fino a metà gennaio infatti, i bianconeri erano stati l’unico club ...jmania

Treviso. Medici, il ritorno negli ospedali dalla sanità privata: già 11 i dietrofront: TREVISO - La fuga dei camici bianchi verso la sanità privata si è fermata. Anzi, ora c’è il ritorno. Sono già 11 i medici che, dopo le dimissioni volontarie ...ilgazzettino