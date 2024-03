La difesa delle donne sul lavoro. Due giorni di incontri e dibattiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il full time che diventa inaspettatamente part time al rientro dalla maternità. Gli scatti di carriera che non arrivano perché, con la faccenda della cura della casa epersone (siano figli o genitori) delegata alle, finisce che non riesci a stare al passo con la formazione e gli aggiornamenti stipati nei dopo-cena o nei fine settimana. Gli stipendi fermi al palo, anche a parità di ruolo con il collega maschio. E poi quel dato sulle dimissioni protettedal, ovvero quelle avanzate in presenza di figli entro i tre anni, che non accenna a perder colpi: 216 nel solo 2023 a Pistoia (65 gli uomini), 161quali motivate con la voce "accudimento prole" (8 i padri). A fronte di passi avanti e conquiste ottenute, abbassare la guardia non si può. Si inserisce ...