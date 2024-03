La convince a venire in Italia a lavorare | 37enne picchiata e costretta a chiedere l’elemosina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una donna è stata spinta a lasciare il suo Paese, la Bulgaria, per seguire il compagno in. L'uomo le aveva detto che avrebbe trovato un buon lavoro, ma per lei è stato l'inizio di un incubo.

