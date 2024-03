La cometa di Haley | la sfidante di Trump si ritira dalle primarie repubblicane “I miei voti? Se li deve guadagnare”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La principale avversaria di Donaldallenegli Stati Uniti, Nikki, sidalla corsa alla Casa Bianca. In un discorso dalla South Carolina, il suo Stato, l’ex ambasciatrice all’Onu ha spiegato: “Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un’immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare”. Ma l’ex governatrice non dichiara ancora il suo sostegno ama, citando Margaret Thatcher, avverte: “Si“. “L’unità non si raggiunge dicendo semplicemente ‘siamo uniti'” aveva avvertitoperché “resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da ...

