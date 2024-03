La casa rotta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Come recita il sottotitolo dell’edizione originale, “una gioventù in Germania”, questo memoir del giornalista, romanziere e saggista Horst Krüger (1919-1999) ne ripercorre il periodo dell’infanzia e della giovinezza costituendo così un viaggio nel suo passato in un’epoca durante la quale si sono prima create le premesse per l’affermazione della dittatura hitleriana e si è poi formato il consenso su cui essa ha potuto contare a lungo. Dato alle stampe nel 1966, dunque oltre venti anni dopo la conclusione del conflitto mondiale questo testo, che si caratterizza per la prosa scorrevole e limpida, concisa e densa – resa compiutamente nella versione italiana dall’attento lavoro di Marina Pugliano e Valentina Tortelli –, consente al lettore odierno di comprendere come l’onesta, laboriosa e apolitica piccola borghesia tedesca si sia trovata, quasi inconsapevolmente, a guardare con viva ...