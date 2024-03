La carica di “Legends – Ci Vediamo a Napoli” Bruscolotti | “Che gioia battere la Juve” Pampa Sosa | “Numer 10? Scelsi la maglia di Diego”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024), mercoledì 6 marzo 2024 – Ildi Calzona non ha intenzione di fermarsi. Al netto di qualche disattenzione in difesa, la vittoria contro lantus ha lasciato in dote 3 punti importanti. Il successo sui bianconeri, il prossimo impegno di campionato contro il Torino, in programma venerdì 8 marzo, e il decisivo ottavo di ritorno di Champions League contro il Barcellona i temi della quarta puntata di ‘– Ci’, serie prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in replica su Napoflix (canale 86 del digitale terrestre) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it). La puntata, andata in onda eccezionalmente martedì 5 marzo, ha visto la padrona di casa, Jolanda De Rienzo, ...