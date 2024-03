La carica di 60mila runner Il 24 marzo tutti di corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Stramilano 2024 torna nelle strade della città di Milano. Domenica 24si correrà la cinquantunesima edizione, nel tentativo di replicare o addirittura migliorare le sessantamila presenze dello scorso anno. "La Stramilano è unache non teme il passare del tempo e che, ogni anno, trova nuove energie e stimoli per migliorarsi e coinvolgere sempre più persone - afferma Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano - Una manifestazione alla portata die tutte, senza limiti di età, in cui l’importante non è la classifica ma esserci, e trascorrere del tempo all’aria aperta facendo attività sportiva, ognuno con il suo passo, da soli o in compagnia. La Stramilano è un ospite d’onore nel calendario degli eventi sportivi in città". Come è stato ricordato nella conferenza ...