La capolista si inchina a una grande Carrarese

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Carrara, 5 marzo 2024 – Unain formato gigante batte in rimonta il Cesena interrompendone un’imbattibilità che durava da inizio campionato. Laparte bene e dopo un paio di occasioni riesce a portarsi in vantaggio con Shpendi che in area batte Bleve. Il gol sveglia gli apuani che cingono d’assedio la porta avversaria. Pisseri si supera su Cicconi e si salva sulla traversa colpita da Capello. Il pari lo segna Panico nel recupero. Ad inizio ripresa Ogunseye inguaia i suoi rimediando due gialli in 5 minuti. In superiorità numerica lavede il sangue degli avversari e azzanna. Il gol del vantaggio è un’autorete di Varone propiziata da un tiro cross di Schiavi. I locali potrebbero dilagare con Panico su cui è miracoloso il portiere. La continua spinta porta al 3 a 1 firmato ancora da Panico. Solo al 90’ Shpendi ...

Calcio C, Cesena travolgente e ovazione per Toscano, il tecnico si inchina davanti ai tifosi VIDEO: Un Cesena ancora una volta travolgente ha dato spettacolo contro l’Entella: un 4-0 che non ammette repliche in favore della capolista, con ovazione finale del Manuzzi per Mimmo Toscano, che a fine ...corriereromagna

Calcio C, Cesena travolgente e Toscano si inchina davanti ai tifosi: “Questo stadio mi è entrato dentro” VIDEO: Un Cesena ancora una volta travolgente ha dato spettacolo contro l’Entella: un 4-0 che non ammette repliche in favore della capolista, con ovazione finale del Manuzzi per Mimmo Toscano, che a fine ...corriereromagna