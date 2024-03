La cameriera di Puccini sul palco per le donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) FIRENZE In occasione della Festa della Donna e a 100 anni dalla morte di Giacomo, Beatrice Visibelli torna in scena al Teatro delle Spiagge venerdì, e sabato ore 21, e domenica alle 16.45 con "Ladi". Uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musica delle celebri eroineane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di, nel 1908. Arriva da Firenze un giornalista - l’attore Giovanni Esposito - per intervistare il Maestro. Dopo una prima accoglienza non troppo garbata, con tanto di fucile puntato, la trascinante simpatia dellaMarianna, interpretata da Beatrice Visibelli, regalerà agli spettatori un ritratto intimo e inedito del musicista, attraversato da malinconie, passioni e amori. ...