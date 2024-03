La “biografia politica” di Preciado apre Orizzonti Queer | il regista spagnolo in città il 26 marzo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. “Volevo dirti che il mondo sta diventando orlandesco”. Scrive così Paul B., filosofo, curatore d’arte ed attivista trans, indirizzandosi (idealmente) a Virginia Woolf, in una lettera dove confida di essere proprio il protagonista di “Orlando”, uno dei più celebri romanzi della scrittrice inglese. Un “Orlando rinato” che traspone sé stesso nel giovane aristocratico inglese risvegliatosi nel corpo di una donna e si mostra nel film “Orlando, ma biographie politique”. Suo esordio alla regia, la pellicola darà inizio, martedì 26all’Auditorium di Piazza della Libertà (ore 18, con ilpresente in sala), alla seconda edizione di, tre appuntamenti, organizzati da Festival ORLANDO in collaborazione con Fondazione Brescia Musei – Cinema Nuovo Eden di Brescia e ...

