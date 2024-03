La 12enne era stata dimessa. Gioca a football americano e si fa male in uno scontro. Muore dopo pochi giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tutto è iniziato con unofortuito di gioco durante un allenamento di. Sembrava soltanto un trauma al ginocchio sinistro. Ma quattrola ragazzina di dodici anni, di nazionalità statunitense, ètrovata morta a letto dal papà e dalla sua compagna, nella loro abitazione di Prata di Pordenone. La scoperta tragicaminutile 9,30: quando i genitori sono andati in camera sua per svegliarla, dato che stranamente la figlia non si alzava. La famiglia è di militari in servizio alla Base Usaf di Aviano (Pordenone). Venerdì scorso, durante la consueta attività sportiva, c’era stato un infortunio. Sulle prime non sembrava nulla di grave. Visitata dallo staff, era tornata a casa dolorante, ma senza alcun tipo ...