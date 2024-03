Kvaratskhelia | l’agente spaventa il Napoli | “Dirà addio se arriva un’offerta irrinunciabile”

Kvaratskhelia, l'agente: "Futuro Stiamo parlando col Napoli, andrà via in estate solo in un caso!": Calciomercato Napoli - Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato oggi in esclusiva alla Gazzetta dello Sport in Georgia, con importanti dichiarazioni sul futuro dell'asso georgiano. L ...msn

Ag. Kvaratskhelia: "Lascerà Napoli se arriverà un'offerta irrinunciabile, tutto sarà chiaro a maggio": Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto dalla Georgia a La Gazzetta dello Sport parlando del futuro del suo assistito ...tuttonapoli

Kvaratskhelia, parla l’agente: “Stiamo parlando con il Napoli, sul futuro..”: Nella giornata odierna, ai microfoni della Gazzetta dello Sport Georgia, è intervenuto in esclusiva l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli ...gonfialarete