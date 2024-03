Kvaratskhelia ‘ferma’ un concerto | clamoroso quanto accaduto in Georgia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il cantante Niaz Disamidze interrompe la performance per celebrare il gol dicontro la Juventus. Khvicha, esterno del Napoli, ha regalato ai suoi connazionali un motivo in più per festeggiare durante la partita contro la Juventus. Il gol, segnato con una precisione straordinaria sugli sviluppi di un cross dalla destra, ha attirato l’attenzione di Niaz Disamidze, celebre cantanteno innella capitale. Durante l’esecuzione di uno dei suoi brani, Disamidze ha improvvisamente interrotto lo spettacolo, chiedendo a un fan di mostrargli il gol disu un cellulare. L’entusiasmo del cantante e la reazione positiva del pubblico hanno reso il momento memorabile, creando un legame unico tra il mondo dello sport e quello della musica. Le immagini del gesto di ...