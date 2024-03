Krumiri | i biscotti da inzuppo amati da tutti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Isono dolcetti di origine piemontese che racchiudono tutto il sapore della campagna del Monferrato. Mi sono documentata e pare che siano stati inventati da un pasticcere del posto, un certo Domenico Rossi, nel 1878, in onore al re Vittorio Emanuele II e ai suoi baffi particolarissimi. In effetti, la curvatura di questiricorda da vicino gli emblematici mustacchi tanto in voga nel XIX secolo! Per realizzarli dovremo preparare un impasto a base di uova, burro e farina, in parte di mais, in parte 00. Il risultato è davvero golosissimo: potremo gustare deifriabili e scioglievoli, perfetti a colazione, ma anche a merenda. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 350 g di farina 00 150 g di farina ...