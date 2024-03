“Kate Middleton non sarà presente alla parata dell’8 giugno” | caos a Londra dopo l’annuncio di Palazzo Si infittisce il mistero sulle sue condizioni di salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La misteriosa e prolungata assenza dista diventando una patata bollente per la monarchia che adesso inizia a contagiare anche il governo ed i suoi programmi. Martedì, in una giornata di confusione e mancata (o forse solo sbagliata) comunicazione, il Ministero della Difesa aveva pubblicato il programma del Trooping the Colour, lamiliare che, come da tradizione, prevede la presenza della principessa del Galles l’8per il passaggio in rassegna delle truppe. I biglietti erano già messi in vendita a 15 sterline (circa 17 euro) per i posti e sedere, 5 per quelli in piedi e la foto dicon sorriso, capello e abito verde capeggiava sul sito del MoD (Ministry of Defense) generando sollievo tra coloro che ancora non si capacitano per il vuoto lasciato ...