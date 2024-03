Kate Middleton malata | spunta Tom White | la foto che fa impazzire il Regno Unito | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempi cupi, difficili, per la famiglia reale inglese. Tra i guai, quelli di, alle prese con un male misterioso: dopo l'intervento chirurgico la lunga assenza, che parrebbe destinata a protrarsi fino a giugno. In questo contesto, voci impazzite su di lei, il tutto nel silenzio tombale dei Windsor. Nelle ultime ore, lache la mostra in auto con la madre, altrache ha dato il là a molteplici speculazioni: c'è chi sostiene fosse Pippa. E ancora, chi sostiene che dietro possa esserci l'intelligenza artificiale. Anche in questo caso, nessun commento dai reali. Nel frattempo,cambia anche parte del suo entourage. Infatti il Colonnello Tomguiderà lo staff della principessa: la nomina è arrivata a fine ...