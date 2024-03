Kate Middleton | la foto dopo l’operazione all’addome

(Di mercoledì 6 marzo 2024)torna raggiantedello scorso mese. L’immagine diffusa in Italia dal settimanale ‘Chi’ è diventata subito virale: occhiali da sole e seduta accanto alla madre Carole: la sua prima apparizionemesi di dubbi e congetture sulla salute, la principessatorna a far parlare di sé. Nella L'articolo proviene da Il Difforme.

E' ufficiale : Kate Middleton tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno . La principessa del Galles parteciperà al Trooping the Colour tra tre mesi come parte del ... (ilmattino)

Kate Middleton torna in pubblico per il primo impegno ufficiale importante il prossimo 8 giugno in occasione del Trooping The Colour. La sua presenza è ... (dilei)

Kate Middleton, mistero sul ritorno al Trooping the Colour a giugno: il Ministero annuncia la sua presenza, poi cancella il nome dal sito dell'evento: Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour, l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno Ieri la sua presenza era stata ...ilmessaggero

Famiglia Reale: la guarigione della principessa Kate – Il medico in parole povere: 'Sarà difficile': La principessa Kate è rimasta in silenzio dopo l'intervento chirurgico addominale a gennaio. Il 42enne ha potuto lasciare la clinica londinese dove è ...toscanacalcio