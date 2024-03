Kate Middleton | imbarazzo a Corte Non si conosce la vera data del rientro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La principessa del Galles,, non conferma le indiscrezioni sulladel suo ritorno in pubblico. Ieri il ministero della Difesa britannico ha comunicato cheavrebbe preso parte alla parata dell’8 giugno,in cui per convenzione si celebra il compleanno del sovrano. La notizia, però, invece di trovare un entusiastico riscontro, ha generato silenzio e. Dato il silenzio di Kensington Palace, il ministero ha dovuto smentire.Leggi anche:, slitta il ritorno in pubblico: ladel primo evento La crisi della Royal Family Sia l’assenza diche la malattia di re Carlo stanno creando un forte senso di distacco dei sudditi ...

