Kate Middleton | il nuovo segretario è il sosia di Roger Federer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tom White, Colonnello dei Royal Marines, ex scudiero della regina Elisabetta II, ha da poco iniziato a lavorare al fianco della principessa del Galles, e c'è chi giura che sia la copia del campione di tennis. Ecco chi è e perché è considerato un eroe di guerra

Anche se al momento ci sono molti punti interrogativi su Kate Middleton , c’è stato un Aggiornamento . Sicuramente di interesse per tutti coloro che si ... (it.newsner)

Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour , l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno ? Ieri la sua... (ilmessaggero)

Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour , l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno ? Ieri la sua... (ilmattino)

Kate Middleton torna a giugno, anzi no: nuovo pasticcio e nuovo giallo. Foto e video: Da quando è stata operata e poi dimessa per un intervento all’addome, del quale sono stati diffusi pochissimi dettagli, delle condizioni di salute della principessa del Galles si è saputo poco. Solo c ...informazione

Come sta Kate Middleton e che malattia ha. Tutte le informazioni: Scopri come sta la principessa Come sta Kate Middleton e che malattia ha avuto. Ecco tutte le informazioni sulla reale.napolike

Kate, lo zio al Grande Fratello: «Harry Tornerà a far parte della famiglia reale»: Non è sempre facile far parte di una famiglia importante, soprattutto se si tratta della famiglia della futura regina d'Inghilterra e se tutti ti considerano una "pecora ...leggo