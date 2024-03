Karate | soddisfazione per il club del maestro Aldo Cimoli Shotokan in evidenza alla Coppa Carnevale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Grandeper loLa Spezia per i risultati ottenuti dai suoi piccoli atleti al torneo denominato ‘’, di scena al Palazzetto dello sport di Viareggio. Lo storico sodalizio capitanato dal, insieme al suo team formato dai maestri Cristian Orlandini, Marco Godani, Diego Moscon e Riccardo Fasoli, si sono complimentati con i loro allievi per i prestigiosi traguardi: a cominciare dai primi posti nel kata di Daniele Nasti e Carmen Debole, poi il secondo posto al palloncino di Loris Paturri, e il terzo posto al kata di Cristiano Casavecchia e Gaia Cavestro; nel segmento a squadre, nella sezione kata, prima posizione di Denis Godani, Daniele Nasti e Filip Apostol, e terza ...

Joshua Jackson in “Karate Kid” e Emily Blunt ritrova Dwayne Johnson per “The Smashing Machine”: Il nuovo “Karate Kid” sarà diretto da Jonathan Entwistle (The ... di un avversario a terra), nel tentativo di rendere più lunghi i combattimenti per la soddisfazione della televisione e del pubblico ...cineblog

Karate - Mattia Bongiorni è medaglia d'argento al Campionato Italiano Cadetti Fijlkam nel -70kg: Il titolo di vicecampione italiano consente all’atleta piacentino del Karate Piacenza Farnesiana di acquisire la cintura nera agonistica ...sportpiacenza