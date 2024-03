Kane e Muller trascinano il Bayern | Lazio k o agli ottavi di Champions League

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Monaco, 6 marzo 2024 – Lanon riesce nell’impresa ine dopo aver vinto all’Olimpico 1-0 con ilMonaco, esce battuta all’Allianz Arena 3-0 non riuscendo a qualificarsi per i quarti di finale della competizione, dove accedono i tedeschi. Alla squadra di Tuchel basta un grande finale di primo tempo per avere la meglio dei biancocelesti, con le reti, anche un po’ fortunose nella dinamica, al 39? die al 47? di Müller. Poi nella ripresa ancorae un palo dia sigillare la sfida. Il match I bavaresi non vivono uno straordinario momento di forma e Tuchel per la sfida decisiva con ladeve rinunciare a Coman, Mazraoui, Boey e Sarr, oltre allo squalificato Upamecano, ed inserisce De Ligt che vince il ...

