Juventus Women | Montemurro non è più il tecnico | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024), ilJoelascia la panchina delle bianconere: ecco ilufficiale del club Joenon è più l’allenatore della. A comunicarlo è lo stesso club bianconero, che ha voluto ringraziare ilper il lavoro svolto, segnalando come il secondo, Giuseppe Zappella, abbia temporaneamente in mano la guida della squadra in questo momento. ILFootball Club comunica che in data odierna – 6 marzo 2024 – è stato raggiunto un accordo con Joeper cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile. Tutto il club desidera ringraziare ...