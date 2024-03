Juventus su Jorginho | si riprende Arsenal e Italia | le idee di Spalletti a 100 giorni da Euro 2024

Joao Santos, agente di Jorginho , è intervenuto a TvPlay per parlare del futuro del calciatore e in particolare di un possibile rientro... (calciomercato)

La Juventus sta scandagliando con sempre maggiore attenzione il mercato dei parametri zero. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna... (calciomercato)

Stando a quanto si apprende da Press Association, l’Arsenal è pronto ad avviare ufficialmente le trattative per il rinnovo del... (calciomercato)

Di Livio: "La Juventus di Napoli mi è piaciuta molto. Futuro Allegri Si dovrà aspettare il finale di stagione": Intervenuto a Rai Sport, Angelo Di Livio ha parlato della Juventus: "Vlahovic ammonito Per me il suo intervento non era da ammonizione, l'arbitro poteva lasciare correre perché ...tuttojuve

La Juve valuta Jorginho ma solo a zero: La Juventus sembra essere interessata a Jorginho, ma sembra che il futuro immediato del giocatore sia destinato a rimanere legato al suo attuale club. L'Arsenal, infatti, ha già dato il via libera ...tuttojuve

Bayern Monaco, De Ligt: "Abbiamo fatto una bella partita": DE LIGT BAYERN LAZIO POST PARTITA - Terminato il match Bayern Monaco - Lazio, ha parlato nel post partita Matthijs de Ligt.lazionews.eu