Juventus | il grande ex | 'Giuntoli decida su Allegri'

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della, dice la sua sull'andamento di Napoli-: "Contro il Napoli è stata...

L’arbitro Maresca , direttore di gara di Inter-Juventus dello scorso 4 febbraio, ritorna sul match da lui arbitrato e sulla correttezza di Barella in quella ... (inter-news)

Discutibile quanto successo ieri in occasione di Juventus -Sassuolo, gara del Campionato Primavera , dove l’ex giocatore oggi allenatore Paolo Montero non ha ... (inter-news)

Juventus Women, esonerato l'allenatore Joe Montemurro. Subentra Zappella ad interim: Joe Montemurro da oggi non è più l’allenatore della Juventus Women. Il club bianconero ha ufficializzato l’esonero in mattinata, ringraziando l’ex tecnico per ...ilmessaggero

Napoli-Torino, Ferrante doppio ex: "Calzona Anche fortunato con la Juve": Ferrante: "Il Torino è fastidioso" L'ex attaccante ha analizzato il match contro il granata ma anche la vittoria contro la Juventus: "Calzona ha vinto ... quadrata e il Napoli dovrà fare grande ...corrieredellosport

Olbia-Juventus Next: i numeri: La Juventus Next Gen è attesa questo pomeriggio dalla match contro l'Olbia, valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di SerieC, Girone B.calciostyle