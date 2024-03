Juventus | Giuntoli prepara il doppio colpo a zero | le offerte per Felipe Anderson e Kelly

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Lazio non ha gettato la spugna e spera in undi coda, laperò è decisamente avanti nel dialogo con....

Juventus, spunta l’idea Merino: blitz di Giuntoli in Spagna: Secondo la Gazzetta dello Sport, martedì Cristiano Giuntoli è volato in Spagna ... Occhi aperti quindi, anche se il favorito della Juventus resta Koopmeiners dell’Atalanta. La DEA ha finora fissato il ...sportpaper

Giuntoli prepara i tagli Juve: ciao Alex Sandro ma non solo, la situazione: Degli attuali terzini soltanto Cambiaso convince in pieno. Per Kostic sirene arabe, ciao Weah Pure Iling può andare via, incognita De Sciglio: tutti i dettagli ...tuttosport

Pagina 1 | Giuntoli prepara i tagli Juve: ciao Alex Sandro ma non solo, la situazione: Degli attuali terzini soltanto Cambiaso convince in pieno. Per Kostic sirene arabe, ciao Weah Pure Iling può andare via, incognita De Sciglio: tutti i dettagli ...tuttosport