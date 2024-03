Justin Timberlake | svelata la tracklist del nuovo album | ci sono anche gli Nsync

(Di mercoledì 6 marzo 2024)torna dopo 6 con “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 15 marzo e già disponibile in pre-order: nelladel. L’sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati: CD, 2LP nero 140 grammi, 2LP nero sfumato con effetto marmo 140 grammi, 2LP grigio metallizzato con inserti neri 140 grammi.diciotto i brani che comporranno illavoro in studio dell’artista che vedrà i featuring di Fireboy, Tobe Nwige e del gruppo con il quale ha raggiunto il successo, ovvero gli. È in rotazione radiofonica “Selfish”, che ha raggiunto la Top 20 dell’Airplay, brano pop e dallo stile inconfondibile, scritto da, Louis Bell (Taylor Swift, ...

Justin Timberlake torna con un nuovo album di inediti: La superstar mondiale Justin Timberlake torna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo atteso album di inediti “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 15 ...domanipress

Justin Timberlake, dopo 6 anni arriva il nuovo album ‘Everything I thought It was”: A distanza di sei anni dall’album Man of the woods, Justin Timberlake torna sulle scene discografiche con il nuovo album di inediti Everything I thought it was, in uscita il 15 marzo.repubblica

Jessica Biel, braccia e gambe toniche a 42 anni tra allenamento e dieta yolo: Pilates, allenamenti per le gambe e dieta yolo i segreti di Jessica Biel: la moglie di Justin Timberlake è sempre in perfetta forma dopo due figli.gazzetta