Justice League | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Ben Affleck nel ruolo di Batman e Gal Gadot in quello di Wonder Woman, sono i protagonisti del fantasy sui supereroi Justice League , diretto da Zack Snyder ... (superguidatv)

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata Stasera in tv mercoledì 6 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A ... (2anews)