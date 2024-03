Juniores elite Impresa Zenith | battuto il Pontassieve

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lampo casalingo dellaPrato nel campionato. La formazione bluamaranto al Chiavacci batte 2-1 ile all’improvviso sogna di potere tornare in corsa per il titolo. Un’affermazione che arriva in uno scontro diretto, contro la terza forza del massimo girone toscano, e che porta laPrato a cinque punti di ritardo dalla capolista Fratres Perignano. A decidere il match in favore dei pratesi sono le marcature di Buscema e GianaShvili che vanificano il gol ospite di Mannini. Chi sorride è anche il Maliseti Seano che continua a sperare di potere rientrare nella lotta per la zona Coppa Toscana. I ragazzi di mister Di Vivona sono settimi, a cinque punti dal duo di quintePrato e Fucecchio. Nel weekend hanno ottenuto tre punti pesanti superando 2-1 ...

