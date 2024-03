John Cena spera in Wrestlemania XL | “Mi auguro che i miei pantaloncini siano presenti”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è ormai sempre più lontano dal ring, dopo che la sua carriera di attore ha preso letteralmente il volo negli ultimi anni. Solo lo sciopero degli attori ci ha concesso di rivedere per qualche mese il 16 volte campione del mondo, che ha mandato over star del roster attuale, come Solo Sikoa e LA Knight, lo scorso autunno. Nonostante la fitta agenda, durante un’intervista odierna a First Take, programma ESPN, l’iconica star WWE ha candidamente ammesso di “re di essere aXL“, citando i suoi famosi “jorts“, gli iconici “pinocchietti” di jeans indossati per la quasi totalità della sua carriera. Nonostante due mesi fastesso avesse ammesso di “non sapere se fosse libero nel weekend di“, ad un mese dallo Showcase of Immortals la situazione ...