John Cena | “I fan non sono davvero arrabbiati con The Rock”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La conclusione di SmackDown del 2 febbraio la ricorderemo a lungo. Il segmento ha diviso i fan, dato che Theha sfidato Roman Reigns sostituendo così Cody Rhodes, vincitore della Royal Rumble e quindi meritevole del main event di WrestleMania. Ai fan non è andata giù, tanto che il video del segmento ha ricevuto più di mezzo milione di dislikes su YouTube. Ora le cose hanno preso una piega diversa, ma la reazione veemente dei fan fa sorgere una domanda: può il WWE Universe odiare realmente il People’s Champ, The? Il punto di vista Parlando con Chris Van Vliet,ha risposto alla domanda, e crede che i fan non fossero realmentecon The: “Penso che Thesia una grande attrazione. Non credo che il nostro pubblico sia ...