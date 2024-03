Jesus Christ Superstar | l’opera Rock più amata torna a Milano e poi a Roma al Sistina

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024)piùe poi aper la regia di Massimo Romeo Piparo con Lorenzo Licitra e Anggun nei panni di Gesù e Maria Maddalena Mezzo secolo di “pura gloria” e 30 anni della avanguardistica regia firmata da Massimo Romeo Piparo, in una duplice celebrazione dell’“Operapiùdi tutti i tempi”: è tutto pronto per l’eccezionale ed emozionante ritorno in Italia, solo a, deldi Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, con una speciale “limited edition” per i tantissimi appassionati di questo storico titolo. Appuntamento dal 7 al 17 marzo ...