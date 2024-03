Jesi | merce scaduta da tre anni | 10mila euro di sanzioni a un mini market

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024)n (Ancona), 6 mazo 2024.-da tre, prodotti stranieri privi di etichettatura in italiano e insegna abusiva: sequestri eperad undi via San Giuseppe. Dal controllo dei poliziotti è emersa la mancanza del cartello di divieto di fumo, la presenza di prodotti alimentari e bevande esposti senza alcuna indicazione del prezzo,nel 2021 e prodotti stranieri privi di etichettatura in italiano. Rilevato anche il mancato rispetto dell’orario esposto, la mancata autorizzazione dell’insegna e del distributore di bevande. I poliziotti hanno proceduto per sei illeciti edi ...