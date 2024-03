Jesi Luca Taruchi allievo di Fabrice Souloy | in Normandia per l’amore dei cavalli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ditop trainer mondiale. In Italia aveva lavorato, togliendosi le prime soddisfazioni e dimostrando le proprie capacità con Mauro Baroncini, 6 marzo 2024 – Tutti aconoscono e si ricordano diche di recente, coinvolto dall’Amministrazione Comunale locale, aveva dato il suo apporto e contributo per la prima partecipazionena al palio dei Comuni nel novembre scorso (leggi qui…), corsa dial San Paolo di Montegiorgio. Oraè in, all’Haras De Ginai, come assistente del famoso allenatore di livello mondiale nel quartier generale dicome mai questa scelta? “La ...