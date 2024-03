Jean Paul Gaultier si racconta | “Ho chiesto a Madonna di sposarmi e liberato le donne con il reggiseno a punta”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il couturier porta a teatro la sua carriera, dagli esordi ai successi che lo hanno reso l'Enfant Terrible della moda. Tra questi il famoso bustino, sfoggiato dalla pop star statunitense. "Ne avevo trovato uno a casa di mia nonna e pensavo fosse molto bello. L'ho voluto trasformare in un capo che potesse essere mostrato", ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it.

Zoey Deutch sarà Jean Seberg nel nuovo film di Richard Linklater, ecco il look dell'attrice: Richard Linkalter ha iniziato le riprese del suo nuovo film, New Wave, incentrato sul dietro le quinte di Fino all'ultimo respiro e dove Zoey Deutch interpreterà l'iconica Jean Seberg. Poche ore fa ...movieplayer

'Fashion Freak show', arriva in Italia lo spettacolo d Gaultier: "Sì, è vero, ho chiesto a Madonna di sposarmi,. Ovviamente sapevo che mi avrebbe detto di no, ma nemmeno io lo avrei mai fatto, volevo solo mostrare la mia enormità del mio amore per lei": in questo p ...ansa

Tra rivista e sfilata, «Fashion Freak Show» di Jean Paul Gaultier all’Arcimboldi Milano: La creazione di Jean Paul Gaultier, «Fashion Freak Show», è ora in tournée mondiale e arriva a Milano, unica tappa italiana, al Teatro Arcimboldi Milano dal 7 al 24 marzo 2024. La produzione, una comb ...video.corriere