Italia ultima in Europa per metro e tram | ma ai vertici per numero di auto | “Città sotto scacco di traffico e smog” Il report di Legambiente

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’è l’ultimo tra i principali Paesi europei per mobilità sostenibile su ferro e tra i primi, invece, per utilizzo diprivate, con un parco vetture tra i più grandi d’. Di conseguenza lesono sempre più “di” mentre gli investimenti sono praticamente fermi: “Un immobilismo quello dellene, sempre più fragili e vulnerabili a causa della crisi climatica, che racconta anche quanto si stia investendo poco nei trasporti”. È questo il quadro che viene fuori dal“Pendolaria – Speciale aree urbane” didiffuso nell’ambito della campagna Clean Cities. Per l’associazione ambientalista serve, pertanto, “uno sforzo ...

11.42 Maglia nera all' Italia per la mobilità sostenibile su ferro, ovvero metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane: se paragonato con Regno Unito, Germania ... (televideo.rai)

Ingecom Ignition in partnership con Corero Network Security in Italia: Il brand, specializzato in soluzioni di difesa informatica flessibili e automatiche contro gli attacchi DDoS in grado di mitigare automaticamente il 98% di questa tipologia di attacchi alle aziende, s ...channelcity

Coppa Italia Regionale Femminile, il ritorno dei quarti: mezza Final Four si decide oggi: Mezza Final Four si deciderà stasera con il ritorno dei quarti, mentre gli ultimi due pass per Genova saranno assegnati tra il 10 e il 17 marzo. Giornata cruciale in Coppa Italia Regionale Femminile c ...divisionecalcioa5

Ducati-Aprilia, è Derby d'Italia in MotoGP: perché la rivalità fa bene a tutto il Mondiale: La stagione 2024 inizia nel segno delle due Case Italiane che vogliono confermare la loro superiorità. La sfida è tecnica e sportiva, con Noale che si è allargata col team satellite Trackhouse e potre ...gazzetta