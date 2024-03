Italia | terremoto La terra trema ancora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Latorna are in provincia di Parma. Nel corso della nottata tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo sono state registrate due scosse di. Alle ore 2.48 una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata con epicentro a 6 chilometri da Langhirano. A mezzanotte e 55 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a 7 chilometri da Calestano. Le scosse sono state sentite dai cittadini dei comuni dell'epicentro e anche a Parma.