Italia Shore | Matteo Diamante assicura | “Durante le puntate capiterà di tutto!”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lo scorso 4 marzo ha preso il via sulla piattaforma streaming Paramount + la prima attesissima stagione di, la versione locale del celebre show in cui un gruppo di ragazzi e ragazze si mettono in gioco trascorrendo una vacanza all’insegna del divertimento in una villa da sogno. E questo è quello che accadrà anche nella versionena del programma, ambientato in quel di Fregene e condotto da, che per l’occasione vestirà anche i panni di fun manager e party planner del programma. Intervistato da Novella 2000, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Gf Vip ha raccontato come è stata questa esperienza ae da cosa è partita: È un’esperienza fantastica che sto vivendo con forte entusiasmo, la mia prima da conduttore. Il ...